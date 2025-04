Domenica In ospiti e scaletta di Mara Venier oggi 13 aprile 2025

Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 13 aprile 2025Torna oggi, 13 aprile 2025, Domenica In, la trasmissione della Domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, Domenica 13 aprile 2025 su Rai 1.ospiti e scaletta della puntata di oggi, 13 aprileStorico tastierista e paroliere dei Pooh, Roby Facchinetti è in studio con Mara Venier per presentare il nuovo progetto discografico “Parsifal: l’uomo delle stelle” ed esibirsi con il brano “Accademia”, accompagnato dall’Orchestra Ritmico Sinfonica diretta dal Maestro Diego Basso. A seguire Katia Ricciarelli si racconta tra carriera e vita privata oltre a cantare “O’ sole mio”, insieme al tenore Luca Minelli. Tpi.it - Domenica In: ospiti e scaletta di Mara Venier oggi, 13 aprile 2025 Leggi su Tpi.it In: anticipazioni,della puntata di, 13Torna, 13In, la trasmissione dellapomeriggio di Rai 1 condotta da. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno moltidel mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e glidella puntata diIn in onda, dalle ore 14,13su Rai 1.della puntata di, 13Storico tastierista e paroliere dei Pooh, Roby Facchinetti è in studio conper presentare il nuovo progetto discografico “Parsifal: l’uomo delle stelle” ed esibirsi con il brano “Accademia”, accompagnato dall’Orchestra Ritmico Sinfonica diretta dal Maestro Diego Basso. A seguire Katia Ricciarelli si racconta tra carriera e vita privata oltre a cantare “O’ sole mio”, insieme al tenore Luca Minelli.

