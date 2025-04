Taglio del nastro per la villa comunale dedicata al ex sindaco

villa comunale realizzata a viale Europa, adiacente alla scuola San Domenico, dedicata a Giovanni Di Cerbo, già sindaco di Maddaloni.Uno spazio che era abbandonato oggi risulta completamente riqualificato e donato alla città proprio nel mese della biennale AMA, che è. Casertanews.it - Taglio del nastro per la villa comunale dedicata all'ex sindaco Leggi su Casertanews.it È stata inaugurata larealizzata a viale Europa, adiacente alla scuola San Domenico,a Giovanni Di Cerbo, giàdi Maddaloni.Uno spazio che era abbandonato oggi risulta completamente riqualificato e donato alla città proprio nel mese della biennale AMA, che è.

