Vlahovic rinato nuovi scenari per il futuro L’ipotesi in casa Juve

Vlahovic è rinato con tudor, il suo futuro potrebbe essere rivalutato: spuntano nuovi scenari per il prosieguo del rapporto con la Juventus Vlahovic rinato, nuovi scenari per il futuro? L’ipotesi in casa Juve (LaPresse) – SerieANews.comLa parabola di Dusan Vlahovic alla Juventus sembrava destinata a un lento declino, come una stella che perde lucentezza. Dopo una fase di depressione calcistica sotto la gestione Allegri e Motta, il serbo è tornato a splendere con l’arrivo di Igor Tudor in panchina.Due assist nella gara contro il Lecce hanno riacceso i riflettori sul numero 9, ma il suo futuro con la Vecchia Signora resta un puzzle da risolvere. Con un contratto in scadenza a giugno 2026 e uno stipendio altissimo (12 milioni netti, pari a 22 lordi, il più alto della Serie A ndr) la domanda è una sola: quale sarà il prossimo capitolo per Vlahovi??La rinascita di Vlahovic con Tudor: un talento ritrovatoL’impatto di Tudor su Vlahovi? è stato come un raggio di sole dopo un lungo inverno. Serieanews.com - Vlahovic rinato, nuovi scenari per il futuro? L’ipotesi in casa Juve Leggi su Serieanews.com con tudor, il suopotrebbe essere rivalutato: spuntanoper il prosieguo del rapporto con lantusper ilin(LaPresse) – SerieANews.comLa parabola di Dusanallantus sembrava destinata a un lento declino, come una stella che perde lucentezza. Dopo una fase di depressione calcistica sotto la gestione Allegri e Motta, il serbo è tornato a splendere con l’arrivo di Igor Tudor in panchina.Due assist nella gara contro il Lecce hanno riacceso i riflettori sul numero 9, ma il suocon la Vecchia Signora resta un puzzle da risolvere. Con un contratto in scadenza a giugno 2026 e uno stipendio altissimo (12 milioni netti, pari a 22 lordi, il più alto della Serie A ndr) la domanda è una sola: quale sarà il prossimo capitolo per Vlahovi??La rinascita dicon Tudor: un talento ritrovatoL’impatto di Tudor su Vlahovi? è stato come un raggio di sole dopo un lungo inverno.

Potrebbe interessarti anche:

Probabili formazioni Juve Empoli - Thiago Motta rivoluziona la difesa : Kolo Muani in vantaggio su Vlahovic e sui nuovi arrivati… Ultime

Un film Minecraft potrebbe stabilire nuovi record di incassi per un progetto tratto da un videogame

Vlahovic in panchina per Fiorentina Juve : Giuntoli reagisce così alla domanda sul mancato utilizzo del calciatore più pagato della Serie A

Ne parlano su altre fonti Vlahovic rinato, nuovi scenari per il futuro? L’ipotesi in casa Juve.

Lo riporta juventusnews24.com: Vlahovic torna centrale? Lo scenario per il serbo in caso di ribaltone in panchina: con l’arrivo di Mancini si giocherebbe così. Ultime - si passerebbe al 4-3-3 con nuovi scenari per diversi big. Teun Koopmeiners potrebbe scalare sulla linea dei centrocampisti con Locatelli e Thuram, mentre in attacco Kolo Muani e Yildiz potrebbero ...

Riporta sport.virgilio.it: Juventus, Vlahovic rinato: gol con la Serbia e con Tudor cambia tutto, ecco perché - Nel giorno dell’esonero di Thiago Motta, Vlahovic si scatena. E consente alla Serbia di ... Inutile girarci intorno: con il tecnico ex Bologna era esplosa ‘la grande freddezza’. Lo scenario cambierà ...

Scrive 90min.com: In Premier pensano ancora a Vlahovic: la richiesta della Juve e le piste aperte - Missione recupero in corso per Dusan Vlahovic, il divorzio della Juventus da Thiago Motta ha aperto nuovi scenari per il serbo: non si tratta di ridiscuterne una possibile permanenza in bianconero ...