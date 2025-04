Ilfattoquotidiano.it - Un ragazzo di 19 anni trovato morto in una sala slot, si indaga anche per omicidio

Mistero sulla morte di un giovane di 19, Davide Corbisiero,all’interno di unadi Cesa, in provincia di Caserta. L’indagine è affidata ai carabinieri. Non è esclusa l’ipotesi dell’perché sul corpo del, che era residente a Succivo – poco lontano -, è stata trovata una ferita compatibile con un colpo d’arma da fuoco. Inoltre, come sottolinea CasertaToday, vicino al corpo sono stati trovati dei bossoli.Il cadavere è stato scoperto nella tarda serata di sabato nellache si trova sul retro di un locale molto grande, il Beautiful Cofee e Bakery. La Procura ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso.Notizia in aggiornamentoL'articolo Undi 19in una, siperproviene da Il Fatto Quotidiano.