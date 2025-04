Anche Lecco in piazza per i 5 referendum Occasione importante per lavoro e diritti

Anche Lecco è scesa in piazza per il lancio della campagna referendaria. Diverse le realtà sindacali, politiche e associative che hanno partecipato al presidio organizzato in piazza XX Settembre per informare i cittadini in merito ai 5 quesiti relativi a lavoro e diritti per i quali si andrà a. Leccotoday.it - Anche Lecco in piazza per i 5 referendum: "Occasione importante per lavoro e diritti" Leggi su Leccotoday.it è scesa inper il lancio della campagna referendaria. Diverse le realtà sindacali, politiche e associative che hanno partecipato al presidio organizzato inXX Settembre per informare i cittadini in merito ai 5 quesiti relativi aper i quali si andrà a.

Potrebbe interessarti anche:

Roma - studente accoltellato da un gruppo in piazza Testaccio : è grave

Il pusher dei vip non va in pensione. Piazza del Fico è il suo "ufficio" - gli albanesi i nuovi soci

Sciopero dei precari Pnrr giustizia Usb in piazza anche a Reggio Calabria

Ne parlano su altre fonti Anche Lecco in piazza per i 5 referendum: "Occasione importante per lavoro e diritti". Referendum, Lecco scende in piazza: "Dobbiamo sentirci tutti coinvolti". Referendum, anche Lecco scende in piazza: "Crediamo sia possibile cambiare questo Paese". SABATO 12 APRILE IL COMITATO REFERENDARIO LECCHESE INCONTRA I CITTADINI. Referendum, ecco la 120 piazze della Cgil del 12 aprile. Referendum abrogativi: si vota l'8 e il 9 giugno su lavoro e cittadinanza.

Si apprende da msn.com: Referendum, anche Lecco scende in piazza: “Crediamo sia possibile cambiare questo Paese” - Comitato di associazioni, partiti e sindacati in Piazza XX Settembre: "Votare è un diritto e un dovere che abbiamo" ...

lecconews.news riferisce: AVS LECCO IN PIAZZA PER IL REFERENDUM SU LAVORO E CITTADINANZA DI GIUGNO - LECCO – Sabato 12 e domenica 13 aprile Alleanza Verdi Sinistra sarà presente in varie piazze della provincia di Lecco con ... della precarietà e all’indebolimento delle tutele. Questi referendum ...

Lo riporta lecconews.news: AZIONE LECCO: DOPO IL 5 APRILE, IN PIAZZA PER ALTRI 2 SABATI CONSECUTIVI - LECCO – Il partito Azione ha scelto di scendere in piazza a Lecco per tre sabati consecutivi “per mantenere il contatto diretto con i cittadini, soprattutto ascoltandoli. La premessa di questo impegno ...