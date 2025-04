Tabellone Wta Rouen 2025 risultati e accoppiamenti

Leggi su Sportface.it

Ilprincipale del torneo Wta 250 di, in programma sulla terra rossa francese dal 14 al 20 aprile. Comincia la stagione della terra anche in campo femminile, e nella settimana che precede il Wta 1000 di Madrid, la cittadina del nord della Francia si traveste da protagonista. A difendere i colori azzurri saranno Lucia Bronzetti, che è anche la settima testa di serie del torneo, e una tra Camilla Rosatello e Nuria Brancaccio, protagoniste di un derby azzurro nel turno decisivo delle qualificazioni. La numero uno del seeding sarà l’ucraina Elina Svitolina, ancora in cerca del primo acuto stagionale; ci proveranno anche Linda Noskova, Olga Danilovic e McCartney Kessler. La campionessa in carica è la statunitense Sloane Stephens, quest’anno assente dopo un inizio di stagione piuttosto problematico.