Oasport.it - Monaco: “Sinner annacqua le armi di Alcaraz. Musetti terraiolo? Un complimento”

Leggi su Oasport.it

Dario Puppo, in compagnia di Massimiliano Ambesi e Guido, del quale sono qui riportate le parole, è stato come sempre protagonista da direttore d’orchestra in TennisMania, il programma in diretta sul canale YouTube di OA Sport. Tema principale, anzi sostanzialmente unico: la finale di Montecarlo tra Lorenzoe Carlos.Il primo tema è legato ai tempi di recupero: “Da un lato meglio che abbia spesso preso 6-1, perché è meglio dei set tirati, ma è un po’ particolare. Però ieri nei primi tre game non ha giocato male, era de Minaur quello impressionante: lo anticipava, gli rubava il tempo.non era entrato scarico, con Tsitsipas era un po’ più ‘colpa’ sua. Poi è successo di nuovo che l’ha tirato dentro quella ragnatela. Quando è andato sotto nel secondo set, in cui era nervoso, l’ho visto molto nervoso, peggio che il game di Berrettini con Zverev, anche se non era così orribile per meriti di de Minaur.