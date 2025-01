Ilgiorno.it - Incendio al campo volo di Cogliate, aerei e hangar devastati dalle fiamme: allarme per la colonna di fumo

– Un violentoè divampato questo pomeriggio aldi. Quattro gliandati completamente distrutti e con loro anche i sette velivoli ultraleggeri che erano custoditi al loro interno. L’è scattato verso le 15 dalla struttura di via Bernardino Luini, che si trova in mezzo alla campagna, vicino al confine con Ceriano Laghetto e Rovello Porro. Qui da anni è attiva la Asd, società che promuove le attività di, attraverso una scuola di formazione e ospita una pista per decollo e atterraggio di ultraleggeri oltre a diversiper il ricovero dei velivoli. Sul posto sono accorsi numerosi mezzi dei Vigili del fuoco provenienti da vari distaccamenti. Presenti anche polizia locale, carabinieri della compagnia di Desio e della Tenenza di Cesano Maderno, che dovranno ricostruire, con i vigili del fuoco le cause del devastanteche ha provocato danni ingentissimi, dell’ordine delle centinaia di migliaia di euro.