Gaza a un passo dalla tregua, fonti palestinesi: "Accordo raggiunto ma Netanyahu ha tentato di sabotarlo"

Roma, 15 gennaio 2025 – Dovrebbe essere ormai solo questione di ore, non più di 24, secondointerne, prima della dichiarazione ufficiale sul raggiungimento di unper il cessate il fuoco a. Per tutta la giornata di ieri sono proseguiti i contatti tra Israele e Hamas per mettere fine agli scontri e arrivare allo scambio di ostaggi. I funzionari di entrambe le parti e dei paesi mediatori hanno stimato che unper porre fine alla guerra durata 15 mesi sia stato quasi finalizzato. L'in tre fasi, basato su un quadro definito dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden e approvato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, inizierebbe con il rilascio graduale di 33 ostaggi nell'arco di un periodo di sei settimane, tra cui donne, bambini, adulti di età superiore ai 50 anni e civili gravemente malati e feriti.