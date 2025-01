Ilrestodelcarlino.it - Fine settimana ad alta tensione a Bologna: due manifestazioni e una passeggiata

, 15 gennaio 2024 – Duevenerdì pomeriggio dell’ultra sinistra, unadei Patrioti sabato pomeriggio lungo i luoghi simboli devastati dalla guerriglia di sabato scorso. Saranno dunque 48 ore adper unaancora ferita e ammaccata, anche nel morale. "Siamo confidenti che la professionalità di operatori e forze dell'ordine potrà garantire il diritto di manifestare e allo stesso tempo l'incolumità delle persone che attraversano la città, dei manifestanti stessi – auspica Matilde Madrid, assessora comunale per la sicurezza urbana – Dobbiamo avere ancora informazioni sulle modalità di queste: non abbiamo ancora un quadro informativo completo". Tutti e tre gli appuntamenti sarannomente presidiati dalle forza dell’ordine che, al momento, non hanno ricevuto nessuna comunicazione per cortei itineranti.