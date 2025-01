Liberoquotidiano.it - Emanuel Ceruti presenta il suo libro "Resta cu' me" a Napoli

Lunedì 20 gennaio alle ore 1800 presso MA, Mondadori Bookstore diin Galleria Umberto I,, giovane fenomeno comico del web da migliaia di followers nonché attore di teatro, autore, creator e tik toker tra i più amati e seguiti in Italia incontra il pubblico eIl suo nuovocu' me”, edito da Cairo, con cui analizza con una spontaneità disarmante le sensazioni e i sentimenti che ruotano attorno alle molteplici declinazioni dell'amore in tutte le sue forme.è un artista del roster di 2WATCH, content creator che racconta in chiave ironica la quotidianità delle nuove generazioni. Arriva in TV nel 2018 con Made in Sud, celebre programma in diretta in prima serata della Rai, per poi continuare questo percorso nelle successive due edizioni.