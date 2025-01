Ilfattoquotidiano.it - Contro Meloni una strategia già vista: non basta aspettare i barbari per sembrare civili

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nella celebre poesia di Kostantin Kavafis Aspettando i, tutto il popolo è riunito in piazza: le donne indossano i loro abiti migliori, i gioielli più ricchi, gli uomini hanno preparato grandi discorsi: “Che aspettiamo, raccolti nella piazza? / Oggi arrivano i. / S’è fatta notte, e inon sono più venuti. / Taluni sono giunti dai confini, / han detto che dinon ce ne sono più. / E adesso, senza, cosa sarà di noi? / Era una soluzione, quella gente”.Versi che sembrano scritti apposta per descrivere la situazione della sinistra italiana, e non solo, che continua a svenarsi nell’attaccare le tante, tantissime nefandezze della destra di governo, senza però mai proporre una narrazione alternativa. È inutile criticare& C per le politiche sull’immigrazione, senza però mettere sul piatto qualche idea concreta su come affrontare questo fenomeno.