Come diventare insegnante: cosa sapere su requisiti e procedure

in Italia richiede il rispetto di specificidi titolo di studio, percorsi di abilitazione edi selezione, che variano a seconda dell’ordine e grado scolastico. Di seguito, una panoramica completa delle tappe fondamentali per intraprendere questa importante professione. Titoli di studio richiesti perPer accedere all’insegnamento è necessario possedere i seguenti titoli: Scuola dell’Infanzia e Primaria: Laurea in Scienze della Formazione Primaria (abilitante); Diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 (valido sia per l’infanzia che per la primaria). Scuola Secondaria di I e II grado: Laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento idonea alla classe di concorso d’interesse; Per i docenti tecnico-pratici (ITP), il diploma tecnico o professionale è sufficiente fino al 31 dicembre 2025.