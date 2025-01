Lanazione.it - “Ci hanno svaligiato la casa”, bottino di 15mila euro

Arezzo, 15 gennaio 2025 - “Ci siamo svegliati e ci siamo resi conto che durante la notte ci avevanola”. È il racconto dell’ingegner Gabriele Clerissi, impegnato in città sul fronte Due Mari e cattivi odori, portandone avanti le battaglie a capo di due comitati. La sua villa è proprio tra la zona Ponte alla Nave e San Zeno. “Domenica mattina con mia moglie e la nostra bambina di due anni, ci siamo alzati più tardi del solito, ma soprattutto con la gola e la bocca secca. Non capivamo il motivo”. Ma dopo qualche istante tutto è stato chiaro. “Quando sono sceso al piano terra ho visto lasottosopra. Qualcuno era entrato nella notte e ci aveva addormentato per agire indisturbato” continua a raccontare. E così effettivamente è accaduto. In disordine cassettoni, armadi.