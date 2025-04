Rinascita Sanfeliciana festeggia la promozione in Seconda categoria FOTO

categoria con la vittoria della Rinascita Sanfeliciana per 1-0 contro l’Andreolana, gol di De Rosa al 25° minuto. Grande festa per San Felice a Cancello che, dopo tanti sacrifici, sale di livello e raggiunge. Casertanews.it - Rinascita Sanfeliciana festeggia la promozione in Seconda categoria | FOTO Leggi su Casertanews.it In uno stadio gremito di tifosi, sabato 12 aprile si è svolta la finale playoff di Terzacon la vittoria dellaper 1-0 contro l’Andreolana, gol di De Rosa al 25° minuto. Grande festa per San Felice a Cancello che, dopo tanti sacrifici, sale di livello e raggiunge.

Rinascita Sanfeliciana festeggia la promozione in Seconda categoria | FOTO. Ne parlano su altre fonti

Riporta casertaweb.com: Rinascita Sanfeliciana in festa: 1-0 all’Andreolana e promozione in Seconda Categoria - Una serata indimenticabile per la Rinascita Sanfeliciana, che sabato scorso ha scritto una pagina storica per il calcio locale. In uno stadio gremito di tifosi, la squadra ha vinto la finale Playoff d ...

Secondo baritoday.it: Promozione Puglia, ecco la nuova classifica del girone B dopo la penalizzazione della Rinascita Refugees - Cambia la classifica del girone B del campionato di Promozione pugliese a seguito delle sanzioni inflitte alla Rinascita Refugees. La FIGC, dopo un'indagine della Procura Federale, ha infatti inflitto ...

Secondo lecceprima.it: Promozione Puglia, come cambia la classifica del girone B dopo la penalizzazione della Rinascita Refugees - Cambia la classifica del girone B del campionato di Promozione pugliese a seguito delle sanzioni inflitte alla Rinascita Refugees. La FIGC, dopo un'indagine della Procura Federale, ha infatti ...