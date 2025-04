Torinotoday.it - Ancora auto cannibalizzate dai ladri, nuovi furti a Torino Barriera di Milano e Rivoli

Leggi su Torinotoday.it

Un'Fiat Panda è stata cannibalizzata nella notte di ieri, domenica 13 aprile 2025. Era stata parcheggiata in via Petrella a, vicino all'incrocio con via Brandizzo, davanti ai campi sportivi del Centrocampo. La vettura è stata praticamente smontata pezzo per pezzo, con l'obiettivo di.