Ambiente gara di idee Conai Enea premio di 3mila euro per tre tesi di laurea

Conai, con il supporto tecnico-scientifico di Enea, lancia la 3a edizione del Bando Conai per tesi di laurea 2024-2025, un’iniziativa che premia il talento e l’impegno di giovani laureati nel campo dell’economia circolare, incentivando lo sviluppo di nuove competenze in un settore chiave per il futuro. Si tratta di una vera e propria ‘gara’ di idee che vedrà tre tesi magistrali premiate con 3mila euro ciascuna.Ammessi in gara lavori che approfondiscono tematiche come le strategie di sostenibilità adottate dalle imprese, il riciclo e il recupero dei materiali, la decarbonizzazione, l’ecodesign di prodotti e imballaggi e il packaging sostenibile.Per partecipare, le tesi dovranno essere state discusse tra il 1° marzo 2024 e il 30 aprile 2025. Le candidature, comprensive del modulo di partecipazione, dovranno essere inviate entro il 5 maggio 2025 alla mail greenjobs@Conai. Leggi su Ildenaro.it , con il supporto tecnico-scientifico di, lancia la 3a edizione del Bandoperdi2024-2025, un’iniziativa che premia il talento e l’impegno di giovaniti nel campo dell’economia circolare, incentivando lo sviluppo di nuove competenze in un settore chiave per il futuro. Si tratta di una vera e propria ‘’ diche vedrà tremagistrali premiate conciascuna.Ammessi inlavori che approfondiscono tematiche come le strategie di sostenibilità adottate dalle imprese, il riciclo e il recupero dei materiali, la decarbonizzazione, l’ecodesign di prodotti e imballaggi e il packaging sostenibile.Per partecipare, ledovranno essere state discusse tra il 1° marzo 2024 e il 30 aprile 2025. Le candidature, comprensive del modulo di partecipazione, dovranno essere inviate entro il 5 maggio 2025 alla mail greenjobs@

