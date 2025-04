Tragico infortunio mortale in un cantiere edile a Mede tre condanne

Meda (Monza Brianza), 14 aprile 2025 - È morto nel 2019 dopo essere caduto nel vuoto da tre metri di altezza mentre in cima ad una scala stava posizionando il tratto finale di una canna dell'acqua sul tetto di un edificio in costruzione all'interno del cantiere edile dell'Istituto Auxologico Italiano a Meda. Per questo Tragico infortunio mortale sul lavoro il Tribunale di Monza Gussoni ha inflitto per concorso in omicidio colposo 1 anno e mezzo di reclusione a tre imputati (due di loro hanno ottenuto la sospensione condizionale della pena), mentre ha in parte assolto e in parte ritenuto prescritta l'accusa nei confronti di un quarto imputato. I condannati, in solido con le rispettive società chiamate come responsabili civili, dovranno pagare un risarcimento dei danni alla moglie 55enne dell'operaio e i due figli della coppia, un ragazzo 26enne e la sorella 18enne, con una provvisionale immediatamente esecutiva di 150mila euro ciascuno.

ilgiorno.it comunica: Tragico infortunio mortale in un cantiere edile a Mede: tre condanne - L'infortunio era avvenuto il 26 febbraio del 2019. Flavio Bani, 49 anni, di Ghisalba in provincia di Bergamo, dipendente di un'azienda del Milanese, era morto due giorni dopo all’ospedale Niguarda di ...

Nota di informazione.it: Incidente mortale in cantiere a Fino Mornasco: vittima un 54enne di Cogliate - Comasco COGLIATE – È precipitato da un’altezza di circa dieci metri mentre lavorava nel cantiere di una scuola: non ce l’ha fatta Salvatore Minissale, 54 anni, residente a Cogliate, capocantiere per u ...

bolognatoday.it riferisce: Operaio morto in tangenziale: sindacati indicono uno sciopero - La protesta di due ore per edilizia e metalmeccanica, con un presidio in via Triumvirato vicino alla tangenziale ...