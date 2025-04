Fuga rocambolesca di un alunno di 8 anni Non volevo andare a scuola Mattinata di panico in provincia di Frosinone poi ritrovato dalla Polizia

Mattinata di apprensione a Cassino, in provincia di Frosinone, per la Fuga di un bambino di otto anni che, eludendo la sorveglianza scolastica, si è allontanato dall'istituto. Il piccolo, con una vera e propria messa in scena, aveva convinto la madre di essere entrato regolarmente a scuola.

