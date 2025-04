Piantedosi Campo neutro Valutiamo la soluzione più equilibrata

Piantedosi, torna in Irpinia per la presentazione del libro firmato da Salvatore Biazzo, ed inevitabilmente non può che non parlare del momento magico che sta vivendo l’Avellino.“Sono molto contento ovviamente perché le passioni, come qualcuno diceva, nel calcio a volte nella vita si riesce, non tutti, a rinnegare la madre, i figli, la fidanzata, la moglie, ma mai la squadra di calcio, il partito politico voglia, ma mai la squadra di calcio e quindi poi il calcio, il ricordo dell’Avelino Calcio di quando ero ragazzo e quindi ero impegnato anch’io nella visione diretta al Partenio, continuo ad occuparmi Le domeniche a condizionare il mio buon umore nel fine settimana e nel lunedì successivo. Anteprima24.it - Piantedosi: “Campo neutro? Valutiamo la soluzione più equilibrata” Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 3 minuti“Come tutti condivido questo momento di attesa che non voglio definire già di gioia”. Il Ministro dell’Interno, Matteo, torna in Irpinia per la presentazione del libro firmato da Salvatore Biazzo, ed inevitabilmente non può che non parlare del momento magico che sta vivendo l’Avellino.“Sono molto contento ovviamente perché le passioni, come qualcuno diceva, nel calcio a volte nella vita si riesce, non tutti, a rinnegare la madre, i figli, la fidanzata, la moglie, ma mai la squadra di calcio, il partito politico voglia, ma mai la squadra di calcio e quindi poi il calcio, il ricordo dell’Avelino Calcio di quando ero ragazzo e quindi ero impegnato anch’io nella visione diretta al Partenio, continuo ad occuparmi Le domeniche a condizionare il mio buon umore nel fine settimana e nel lunedì successivo.

