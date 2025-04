Miss Mamma Italiana 2025 Donatella Cecchele premiata con la fascia di Miss Mamma Sportiva

Donatella Cecchele, 54 anni, oss, di Casarsa della Delizia, Mamma di Nadia, Elena e Neyema, di 32,31 e 22 anni è stata premiata con la fascia di "Miss Mamma Sportiva" al concorso nazionale di bellezza e simpatia "Miss Mamma Italiana edizione 2025", giunto quest’anno alla sua 32° edizione.Le. Pordenonetoday.it - Miss Mamma Italiana 2025, Donatella Cecchele premiata con la fascia di "Miss Mamma Sportiva" Leggi su Pordenonetoday.it , 54 anni, oss, di Casarsa della Delizia,di Nadia, Elena e Neyema, di 32,31 e 22 anni è statacon ladi "" al concorso nazionale di bellezza e simpatia "edizione", giunto quest’anno alla sua 32° edizione.Le.

Miss Mamma Italiana, premiata una donna di Ponte di Piave: ecco chi è. Miss Mamma Italiana, fascia alla pontepiavense Teresa. Evergreen, Giuseppina premiata a 83 anni. Miss Mamma Italiana, trionfo delle mamme comasche: 7 premiate alla selezione di Varese. “Miss mamma italiana”, presentato il calendario 2025: chi sono le protagoniste degli scatti. Busto: premiata "Miss Mamma Simpatia" nella selezione per Miss Mamma Italiana 2025. Miss mamma italiana 2025: una donna di San Salvo trionfa nella categoria “Gold”. Ne parlano su altre fonti

Secondo forlitoday.it: 'Cuore di mamma': per la prima volta al mondo una donna reclusa è stata eletta miss - Tra le protagoniste dell’evento, in veste di co conduttrici anche la forlivese Barbara Semeraro (Miss Mamma Italiana Sponsor Top 2017) ...

Scrive msn.com: Miss Mamma italiana entra a Rebibbia, sfilano le detenute - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Nota di msn.com: Miss Mamma Italiana, alle selezioni premiate due lecchesi - Il concorso è giunto alla sua 32^ edizione e sostiene l’associazione Arianne Onlus per la lotta contro l’Endometriosi Jacqueline Marchi e Donatella Morganti premiate a Varese come Miss Mamma Glamour e ...