Ucraina Trump attacca Zelensky Con Biden ha permesso inizio tragedia

Ucraina bersaglio ieri di un raid ad opera della Russia costato 34 vite, Donald Trump torna ad attaccare Volodymyr Zelensky. E lo fa imputando al leader di Kiev, ma anche all'ex presidente Usa Joe Biden, la responsabilità del "lavoro orribile" svolto dai due, che avrebbe poi permesso l'inizio della tragedia. All'indomani della strage di Sumy, città bersaglio ieri di un raid ad opera della Russia costato 34 vite, Donald Trump torna ad attaccare Volodymyr Zelensky. E lo fa imputando al leader di Kiev, ma anche all'ex presidente Usa Joe Biden, la responsabilità del "lavoro orribile" svolto dai due, che avrebbe poi permesso l'inizio della tragedia.

Ucraina, Trump al vetriolo contro Zelensky e Biden: "Guerra colpa loro". Strage di civili a Sumy, Zelensky a Trump: "Venga in Ucraina". Ucraina, Trump: “Guerra con Russia di Biden non mia, va fermata”. LIVE. Trump: "Biden e Zelensky hanno permesso che questa farsa iniziasse" - Zelensky: "Colpiti dai russi tutti obiettivi civili". Trump: "Un errore l'attacco russo a Sumy". La replica di Mosca: "Kiev usa i civili come scudi umani". Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Razzi russi su Kharkiv. Zelensky: rischio guerra mondiale. Ne parlano su altre fonti

