Centro di distribuzione di Vidigulfo 4 sospensioni e attività riprende niente cassa integrazione

Ilgiorno.it - Centro di distribuzione di Vidigulfo, 4 sospensioni e l'attività riprende: niente cassa integrazione

Leggi su Ilgiorno.it

(Pavia), 14 aprile 2025 – “Grazie alla determinazione della maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori del sito Poste italiane logistics di, hanno trionfato la legalità, il rispetto delle persone e la libera scelta, contro l’illegalità, l’arroganza, la presunzione e la violenza”. Il segretario generale di Filt-Cgil Pavia Sergio Antonini e il segretario organizzativo Vincenzo Agrillo, al termine dell’incontro che si è tenuto in Prefettura hanno espresso soddisfazione. “Sono state ascoltate le istanze della maggioranza di lavoratrici e lavoratori – hanno aggiunto - che, ormai stanchi di atteggiamenti aggressivi, offensivi e intimidatori messi in atto da alcuni soggetti, hanno richiesto un intervento deciso per mettere fine a tutto ciò. La Prefettura ha disposto l’allontanamento di queste persone, che nulla hanno a che fare con il sindacato autentico, con il rispetto tra colleghi e con i valori del lavoro.