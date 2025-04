Assegno di inclusione pagamento il 15 aprile chi lo riceverà

Assegno di inclusione, che consiste in un sostegno economico, condizionato alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e – appunto – inclusione sociale e lavorativa. Si compone di due parti: un’integrazione del reddito familiare fino a una soglia e un sostegno per i nuclei residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato.Come funziona l’Assegno di inclusioneLa pagina dell’Adi sul sito dell’Inps (Getty Images).Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del Patto di attivazione digitale del nucleo familiare (Pad) all’esito positivo dell’istruttoria. Il beneficio è erogato, mensilmente, sulla carta di pagamento elettronica (Carta di inclusione o Carta Adi) per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di 12 mesi. Lettera43.it - Assegno di inclusione, pagamento il 15 aprile: chi lo riceverà Leggi su Lettera43.it Tra le agevolazioni pensate per i nuclei familiari rientra anche l’di, che consiste in un sostegno economico, condizionato alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e – appunto –sociale e lavorativa. Si compone di due parti: un’integrazione del reddito familiare fino a una soglia e un sostegno per i nuclei residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato.Come funziona l’diLa pagina dell’Adi sul sito dell’Inps (Getty Images).Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del Patto di attivazione digitale del nucleo familiare (Pad) all’esito positivo dell’istruttoria. Il beneficio è erogato, mensilmente, sulla carta dielettronica (Carta dio Carta Adi) per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di 12 mesi.

