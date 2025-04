Iodonna.it - Attimi di grande emozione in Texas per il lancio del primo equipaggio tutto al femminile della compagnia Blue Origin di Jeff Bezos

Leggi su Iodonna.it

È decollato con successo dal deserto delilvolo spazialealfirmato. A bordo, Lauren Sánchez, futura moglie di, insieme a Katy Perry, Gayle King, Kerianne Flynn, Aisha Bowe e Amanda Nguyen. Ildel razzo New Shepard ha portato l’oltre la linea di Kármán, a 106 km di altitudine, per pochi minuti di microgravità. Il volo, durato in totale solo 11 minuti, è andato secondo i piani, con un rientro sicuro sulla Terra. Un traguardo importante per il turismo spaziale e, forse, per l’empowerment.iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articolo Missione compiuta: ildel volo spaziale con Katy Perry e LadyiO Donna.