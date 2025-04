Arbitro Inter Bayern Monaco dirige Vincic i precedenti col fischietto

Arbitro Inter Bayern Monaco, dirige Vincic: i precedenti col fischietto, incaricato ad arbitrare la sfida di Champions LeagueL’Arbitro di Inter Bayern Monaco, sfida che andrà in scena mercoledi alle ore 21:00 a San Siro e valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League sarà Slavko Vincic. Il fischietto sloveno ha diretto complessivamente quattro incontri sia dell’Inter che del Bayern Monaco.Con i nerazzurri il bilancio è di una vittoria (1-0 contro il Barcellona nella Champions League 2022-2023), due pareggi (0-0 con lo Shakhtar nella stagione 2020-2021 di Champions e 1-1 contro lo Sporting Lisbona nell’Europa League 2014-2015) e una sconfitta (1-0 contro il Bayer Leverkusen nell’edizione 2024-2025).Per quanto riguarda il Bayern Monaco, il fischietto sloveno ha arbitrato quattro loro gare: due vittorie in Champions quest’anno (2-0 sul Bayer Leverkusen e 4-1 contro il Barcellona), il successo per 3-0 contro la Lazio agli ottavi della stagione 2023-2024 e il pareggio per 1-1 contro il Villarreal nei quarti del 2021-2022. Internews24.com - Arbitro Inter Bayern Monaco, dirige Vincic: i precedenti col fischietto Leggi su Internews24.com di Redazione: icol, incaricato ad arbitrare la sfida di Champions LeagueL’di, sfida che andrà in scena mercoledi alle ore 21:00 a San Siro e valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League sarà Slavko. Ilsloveno ha diretto complessivamente quattro incontri sia dell’che del.Con i nerazzurri il bilancio è di una vittoria (1-0 contro il Barcellona nella Champions League 2022-2023), due pareggi (0-0 con lo Shakhtar nella stagione 2020-2021 di Champions e 1-1 contro lo Sporting Lisbona nell’Europa League 2014-2015) e una sconfitta (1-0 contro il Bayer Leverkusen nell’edizione 2024-2025).Per quanto riguarda il, ilsloveno ha arbitrato quattro loro gare: due vittorie in Champions quest’anno (2-0 sul Bayer Leverkusen e 4-1 contro il Barcellona), il successo per 3-0 contro la Lazio agli ottavi della stagione 2023-2024 e il pareggio per 1-1 contro il Villarreal nei quarti del 2021-2022.

Chi è l'arbitro di Inter-Bayern Monaco: a San Siro dirigerà Vincic, i precedenti con i nerazzurri. Inter-Bayern Monaco, l'arbitro sarà Vincic: i precedenti. Inter-Bayern Monaco, ecco l'arbitro che dirigerà l'incontro. Mani Dumfries e l'esposto Barcellona: chi è l'arbitro di Inter-Bayern. Chi è Vincic, l’arbitro di Inter-Bayern: sconfitta polemica. Inter-Bayern Monaco, scelta la squadra arbitrale per la sfida di Champions. Ne parlano su altre fonti

Scrive msn.com: Inter-Bayern Monaco, l'arbitro sarà Vincic: i precedenti - La UEFA ha ufficialmente reso note le designazioni arbitrali per le gare di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Sarà Slavko Vincic a dirigere la sfida tra Inter e Bayern Monaco, protagon ...

inter-news.it comunica: Inter-Bayern Monaco, Vincic l’arbitro di Champions League: designazione - Inter-Bayern Monaco è il match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Si gioca alle ore 21 a San Siro questo mercoledì, di - Leggi su Inter-News ...

Si apprende da msn.com: Inter-Bayern Monaco, scelto l'arbitro: è polemica per la designazione - E' già tempo di Champions League. Scelto l'arbitro di Inter-Bayern Monaco, e non mancano le polemiche. La designazione per il ritorno dei Quarti di Finale ha lasciato scontenti i tifosi nerazzurri, ch ...