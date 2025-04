361magazine.com - Lulù Selassiè rompe il silenzio e racconta la sua verità: “Ho amato troppo”

La ex gieffinala sua versione dei fatti sulla condanna per stalking: “Mi ha tradita con una denuncia. Mi sentivo nascosta, come un segreto di cui vergognarsi”Lucrezia “torna a far parlare di sé, questa volta non per i riflettori della tv ma per una vicenda giudiziaria che ha segnato profondamente la sua immagine pubblica e privata. In un’intervista rilasciata a Fanpage, la 26enne ex concorrente del Grande Fratello Vipilsulla condanna per stalking ricevuta nei confronti dell’ex fidanzato Manuel Bortuzzo. Un anno e otto mesi con pena sospesa: questa la sentenza che ha sollevato un polverone mediatico.“Mi ha tradita con una denuncia”non ci sta a essere etichettata come stalker. “Il termine mi fa sorridere. Non rappresenta la mia persona”, dichiara.