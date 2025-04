Ilgiorno.it - L’arte giapponese come non l’avete mai vista arriva a Milano: in mostra sei maestri contemporanei

– Dal 15 aprile al 17 maggio 2025, la Galleria Deodato Arte diospiterà una straordinariadedicata aidell'artecontemporanea. “Japan Pop Art: Yayoi Kusama, Takashi Murakami, Tomoko Nagao and more” celebra non solo i grandi nomi che hanno rivoluzionato la scena artistica internazionale, ma anche gli artisti emergenti che ne seguono le orme creative. L’esposizione, che verrà inaugurata martedì 15 aprile alle 18:30 presso lo spazio espositivo di Via Nerino 1, rappresenta un'occasione unica per il pubblico italiano di immergersi nell'affascinante universo visivo dell'artecontemporanea attraverso le opere di artisti di fama mondiale. Il simbolismo di Yayoi Kusama Il percorso espositivo offre ai visitatori la possibilità di ammirare opere rarissime di Yayoi Kusama, considerata una delle figure più influenti dell'arte contemporanea.