Scuola Anief su elezione rsu cambiare futuro contratto e tutelare i diritti dei lavoratori

Scuola, operazioni messe in dubbio da un decreto monocratico emesso dal presidente della Quarta Sezione Ter del Tar Lazio, che ha disposto la sospensione delle elezioni che si concluderanno il 16 aprile nel comparto. (Adnkronos) – "Oggi, martedì 15 e mercoledì 16 aprile si svolgono regolarmente le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali della scuola, operazioni messe in dubbio da un decreto monocratico emesso dal presidente della Quarta Sezione Ter del Tar Lazio, che ha disposto la sospensione delle elezioni che si concluderanno il 16 aprile nel comparto.

Scuola, Anief su elezione rsu: cambiare futuro contratto e tutelare i diritti dei lavoratori. Domani si svolgeranno regolarmente le elezioni Rsu in tutte le scuole pubbliche, l’ultimo appello ai lavoratori di Anief prima del voto. ISTRUZIONE - Rinnovo RSU, Anief invita i lavoratori della scuola alla candidatura: miglioreremo il Ccnl, voi i contratti d’Istituto. Pacifico: “vogliamo maggiori risorse e dignità per la categoria”. Rinnovo Rsu, pochi giorni al voto. La proposta di Anief: "Nuovo modo di fare sindacato: fatti, non parole". RINNOVO RSU – Voto ad aprile, l’appello Anief ai lavoratori del comparto istruzione, università e ricerca: “in tre anni tanti traguardi raggiunti, per fare meglio candidatevi e divenite i protagonisti del cambiamento”. Anief: elezioni Rsu 2025, l’appello a docenti e Ata. Ne parlano su altre fonti

Secondo msn.com: Scuola, Anief su elezione rsu: cambiare futuro contratto e tutelare i diritti dei lavoratori - (Adnkronos) - "Oggi, martedì 15 e mercoledì 16 aprile si svolgono regolarmente le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali della scuola, operazioni messe in dubbio da un decreto monocrat ...

Scrive orizzontescuola.it: Domani si svolgeranno regolarmente le elezioni Rsu in tutte le scuole pubbliche, l’ultimo appello ai lavoratori di Anief prima del voto - Pericolo scampato: domani, martedì 15 e mercoledì 16 aprile si svolgeranno regolarmente le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze ...

Nota di informazionescuola.it: Da oggi si vota nelle scuole per il rinnovo delle RSU - Dal 14 al 16 aprile si vota per il rinnovo delle RSU. Scopri come le elezioni influenzano la rappresentatività sindacale.