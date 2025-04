Cesenatoday.it - Turismo, piano di marketing di Cesenatico: "Tra gli obiettivi i mercati esteri e allungare la stagione"

Leggi su Cesenatoday.it

L’amministrazione Comunale di, in sinergia con la Dmo, sta attuando il suoditriennale per promuovere la destinazione in chiave strategica. Il lavoro è portato avanti insieme a tutti gli operatori coinvolti nella Dmo e alal consulenza di Josep Ejarque, Destination.