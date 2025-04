Cani morti e smembrati nel Milanese gli animalisti Ricompensa di 2mila euro per chi denuncia

Cani morti e fatti a pezzi, trovati in alcune scatole a Peschiera Borromeo. Attualmente le forze dell'ordine stanno indagando per cercare di capire cosa sia successo e chi è l'autore del brutale reato. Si attendono infatti gli esiti delle autopsie sui resti. Milanotoday.it - Cani morti e smembrati nel Milanese, gli animalisti: "Ricompensa di 2mila euro per chi denuncia" Leggi su Milanotoday.it Ancora giallo sul ritrovamento di seie fatti a pezzi, trovati in alcune scatole a Peschiera Borromeo. Attualmente le forze dell'ordine stanno indagando per cercare di capire cosa sia successo e chi è l'autore del brutale reato. Si attendono infatti gli esiti delle autopsie sui resti.

