Omicidio Sula così Samson si fingeva Ilaria in chat i messaggi

chat, visionate da LaPresse, in cui Mark Samson si appropriava dell’identità della sua ex fidanzata Ilaria Sula dopo averla uccisa e scriveva a un’amica con il suo cellulare per depistare le indagini. I messaggi sono del 26 marzo, poco dopo l’Omicidio della studentessa universitaria, avvenuto nell’appartamento di Samson in via Homs 8 nel quartiere africano a Roma. Nella prima parte delle conversazioni l’amica di Ilaria sembra credere a quanto affermato dalla persona che pensava fosse la giovane. A un certo punto, la ragazza scrive “Stai attenta“, e in risposta Samson allega la foto di un ragazzo su un’altalena. Il giovane, che si spacciava per Ilaria Sula, scrive ancora: “Ci siamo visti all’uscita della Sapienza e mi ha chiesto se mi andava di uscire oggi così a caso”. Lapresse.it - Omicidio Sula, così Samson si fingeva Ilaria in chat: i messaggi Leggi su Lapresse.it “Sofi, non so se sto per fare una cazz., ma vado a casa di un tizio che ho conosciuto per strada“. È uno dei passaggi delle conversazioni in, visionate da LaPresse, in cui Marksi appropriava dell’identità della sua ex fidanzatadopo averla uccisa e scriveva a un’amica con il suo cellulare per depistare le indagini. Isono del 26 marzo, poco dopo l’della studentessa universitaria, avvenuto nell’appartamento diin via Homs 8 nel quartiere africano a Roma. Nella prima parte delle conversazioni l’amica disembra credere a quanto affermato dalla persona che pensava fosse la giovane. A un certo punto, la ragazza scrive “Stai attenta“, e in rispostaallega la foto di un ragazzo su un’altalena. Il giovane, che si spacciava per, scrive ancora: “Ci siamo visti all’uscita della Sapienza e mi ha chiesto se mi andava di uscire oggia caso”.

