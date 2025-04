Dl Sicurezza già impugnato a meno di 72 ore dalla pubblicazione sollevata a Milano la prima eccezione di legittimità costituzionale

sollevata la prima questione di legittimità costituzionale sul decreto Sicurezza del Governo. Lo hanno fatto ieri in Tribunale a Milano, a 72 ore dalla pubblicazione del pacchetto di norme, gli avvocati Eugenio Losco e Mauro Straini nel caso di due soggetti arrestati domenica per resistenza a pubblico ufficiale.Scatta l'aggravanteI due sono a processo perché sarebbero fuggiti in macchina ad un posto di blocco e poi erano stati fermati dalle forze dell'ordine e avrebbero reagito anche con calci e pugni. Da qui la possibile applicazione della nuova aggravante istituita dal decreto, che scatta se "il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica Sicurezza con l'aumento di pena fino alla metà".

