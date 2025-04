Sololaroma.it - Arsenal su Ndicka, contatti tra entourage e club: la Roma punta sul contratto

Leggi su Sololaroma.it

Note liete e rimpianti si accavallano nel day after di un derby che lascia più l’amaro in bocca che la felicità di non aver perso. Dato il ritardo in classifica, ed un riposo infrasettimanale che la Lazio non aveva avuto, era lala squadra chiamata ad azzannare la partita, ad avere quell’atteggiamento da gruppo maturo che non aveva altro se non il bottino pieno in testa. Il pareggio invece sta sicuramente più stretto ai biancocelesti, e la corsa Champions si complica maledettamente. Come detto però anche qualche giocatore sopra le righe, come un Evanche ormai passa quasi inosservato.Solo lui e Baschirotto non hanno saltato neanche un minuto in questa Serie A (2.880?), oltre ai portieri Falcone e Svilar, quest’ultimo in attesa di un rinnovo invocato a furor di popolo. Non spiccherà per giocate o interventi spettacolari, ma la costanza di rendimento dell’ivoriano è invidiabile, una macchina da 6, 6.