Sport.quotidiano.net - Febbre Pisa: fila sotto la pioggia per il biglietto con la Cremonese. Arena quasi esaurita

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 14 aprile 2025 – Anon ha smesso di piovere nemmeno un secondo. Pozzanghere e code in macchina imperano sulla strada. Ma non bloccano la passione dei tifosi del. Al mattino la società ha annunciato la messa in vendita alle 15:30 dei biglietti per la sfida contro la. Una partita di cartello, seconda contro quarta, che potrebbe rappresentare un grande passo nel percorso della squadra di Inzaghi verso la Serie A. (C)enricomattiadelpunta In più, il fatto che si giochi alle 20:30 del giorno di Pasquetta, nel pieno delle festività pasquali, rappresenta una cosa sola: tutti vogliono esserci. AlStore di via Oberdan, in Borgo Largo (pieno centro storico), le prime persone si mettono ingià alle 13. “Meglio aver paura che toccarne” recita un detto locale. Insomma: meglio fare due ore e mezzo dilama essere sicuri di avere il tagliando.