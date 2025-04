Intelligenza artificiale il mondo che cambia visto dagli studenti

Si è chiuso a Latina il Pcto, il progetto di alternanza scuola lavoro della Biblioteca "M Costa" del Polo di Latina della Sapienza Università di Roma dedicato all'intelligenza artificiale e si inaugura la mostra internazionale "Supercharged by AI". Il titolo del pcto è stato "Conoscere per agire. Dalla fantascienza alla realtà, l'intelligenza artificiale che cambia il mondo".

