Caso scommesse, Fagioli risponde: «Ho già pagato, ora chiedo rispetto! Ho il diritto di rialzarmi.» Le parole del centrocampistaNicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina ed ex Juve, è tornato con un lungo post sui social sul Caso scommesse.LE PAROLE – «Ho pagato il mio debito con la giustizia. Con una condanna e una sacrosanta squalifica, con umiliazioni continue e giustificate, con la vergogna provata e con il rischio di non rialzarmi più. Ho raccontato della mia patologia, seria, nelle scuole, ai miei familiari, agli amici e alla stampa. Quella stessa stampa che affronta spesso le problematiche gravi della mia malattia e come affrontarle, ma che oggi mi rimette alla gogna. Ancora una volta. Ho sopportato il peso di aver commesso qualcosa di brutto. Di aver deluso tutte le persone che credevano in me.

Il lungo messaggio di Fagioli, chiede rispetto: "Ho pagato e ho il diritto di rialzarmi". "I Rolex me li trova Morata": le tattiche di Fagioli per ottenere prestiti dai compagni. Caso scommesse, l'arbitro che ha iniziato Tonali alle scommesse e il panico per l'inchiesta: "Colpa tua". Scommesse, tutte le cifre bruciate dai calciatori e la "caccia" a Florenzi: "Ha perso 650 mila euro, ora dov'…. Scommesse, cosa rischiano Tonali e Fagioli già recidivi dopo il nuovo scandalo. Caso scommesse, un guardalinee e un altro arbitro nel mirino: ripianavano il rosso dei giocatori.

