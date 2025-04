Bertolucci Musetti sprecava troppe energie a lamentarsi ora è diverso

Musetti. Il classe 2002 toscano ha raggiunto la finale al Masters 1000 di Montecarlo e l’11esima posizione della classifica mondiale. Traguardi prestigiosissimi, che lo proiettano verso un prosieguo di stagione da protagonista assoluto. Ne ha parlato Paolo Bertolucci in un suo intervento al podcast “La Telefonata”, durante il quale si è soffermato anche sul vincitore del torneo Carlos Alcaraz.Le parole di Paolo Bertolucci«Mi è piaciuta la versione di Musetti, più consapevole e meno timido in campo. Ha espresso un tennis bello solido, molto più focalizzato sulla partita. Prima sprecava troppe energie nel lamentarsi, mentre ora la situazione è diversa», ha sottolineato il 73enne di Forte dei Marmi. Ilnapolista.it - Bertolucci: «Musetti sprecava troppe energie a lamentarsi, ora è diverso» Leggi su Ilnapolista.it La scorsa settimana, il tennis italiano ha vissuto l’ennesima pagina entusiasmante degli ultimi tempi grazie ad un poderoso Lorenzo. Il classe 2002 toscano ha raggiunto la finale al Masters 1000 di Montecarlo e l’11esima posizione della classifica mondiale. Traguardi prestigiosissimi, che lo proiettano verso un prosieguo di stagione da protagonista assoluto. Ne ha parlato Paoloin un suo intervento al podcast “La Telefonata”, durante il quale si è soffermato anche sul vincitore del torneo Carlos Alcaraz.Le parole di Paolo«Mi è piaciuta la versione di, più consapevole e meno timido in campo. Ha espresso un tennis bello solido, molto più focalizzato sulla partita. Primanel, mentre ora la situazione è diversa», ha sottolineato il 73enne di Forte dei Marmi.

