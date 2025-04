Lanazione.it - Tenta un furto in una casa poi minaccia i carabinieri con un coltello

Santo Stefano Magra, 14 aprile 2025 – Per sfuggire alla catturacon un grosso, trentatreenne arrestato. I militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Sarzana, ieri notte, hanno tratto in arresto un ragazzo di origine marocchina residente a Vezzano Ligure. L’uomo, dopo averto di entrare all’interno di un’abitazione di via Camaiora a Santo Stefano Magra, è stato notato da un cittadino e dopo l'allarme al 112, è intervenuta una pattuglia dei, che ha rintracciato l’autore deltoche, dopo aver cercato di sottrarsi al controllondo gli operatori con un grosso, è stato immediatamente disarmato e arrestato. Dopo essere stato messo a disposizione della Procura della Repubblica della Spezia, questa mattina, nel tribunale cittadino, è stato convalidato l’arresto con sottoposizione dell’indagato all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.