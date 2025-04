Ci è arrivato questo Liliana Resinovich choc in tv il marito Sebastiano si fa sentire

Leggi su Caffeinamagazine.it

Da giorni aleggia un misterioso silenzio intorno aVisintin,di, la donna scomparsa nel dicembre 2021 e ritrovata senza vita poche settimane dopo, nel gennaio 2022, in un boschetto nei pressi di Trieste. Un caso mai risolto, che ha diviso opinione pubblica e investigatori, e che nelle ultime settimane ha conosciuto nuovi sviluppi. L’uomo, protagonista suo malgrado dell’inchiesta, sembra essere svanito nel nulla: non si troverebbe nella sua abitazione di Trieste da domenica scorsa e, secondo le prime ricostruzioni, non avrebbe mai fatto ritorno dall’Austria, dove aveva detto di voler trascorrere il weekend.Una sparizione che ha alimentato l’attenzione mediatica e spinto giornalisti e troupe televisive a presidiare la sua casa nella speranza di intercettarlo o raccogliere qualche informazione utile dagli altri residenti del palazzo.