Il Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì propone per mercoledì 16 aprile undedicato all'affascinantedeidel, che prende vita a partire dpreziosa opera documentaria “Galeata nellae nell'arte” di Monsignor Domenico Mambrini.

Secoli di storia nascosti tra le mura dei castelli della Valle del Bidente, un incontro va alla scoperta di questo antico patrimonio.

I borghi segreti dell'Umbria da scoprire ad aprile: ecco quelli che meritano il viaggio.

Il Castello di Montalto Dora riapre le porte: viaggio tra torri, leggende e panorami mozzafiato.

Lucca e la Lucchesia. Idee per scoprirle a piedi e in bici. Magari in un weekend.

Un’inedita Padova d’acqua sotterranea ed emersa.

Scopri i 10 borghi più belli della Lombardia.