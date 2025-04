Lettera43.it - Harry Potter, il cast ufficiale della serie tv: annunciati i primi attori

Prende forma l’attesissimativù ditargata HBO. Il network americano ha infatti annunciato iseidel, concentrandosi sul corpo docenti di Hogwarts, la scuola di magia e stregoneria nata dal genio di J.K. Rowling. John Lithgow (The Crown e Conclave) sarà il preside Albus Silente, che al cinema fu interpretato da Richard Harris neidue film e da Michael Gambon nel restosaga. Janet McTeer (The Menu e Kaos) vestirà i panniprofessoressa e capocasa Grifondoro Minerva McGranitt, portata sul grande schermo dall’indimenticabile Maggie Smith. Luke Thallon (La favorita) sarà Quirinus Raptor, mentre Paapa Esseidu (The Outrun) è stato confermato per la delicatissima parte di Severus Piton. Al cinema, i due ebbero il volto di Ian Hart e Alan Rickman.