L addio a Federico Regni lo strazio della mamma Che io sia ultima madre a provare questo dolore

addio a Federico Regni. Una folla commossa e silenziosa ha gremito oggi pomeriggio, lunedì 14 aprile, la chiesa di San Giovanni Battista ad Arlena di Castro, che non è riuscita a contenere tutti, per dare l'ultimo saluto al 25enne morto all'alba di domenica in un tragico incidente stradale. Viterbotoday.it - L'addio a Federico Regni, lo strazio della mamma: "Che io sia l'ultima madre a provare questo dolore" Leggi su Viterbotoday.it L'. Una folla commossa e silenziosa ha gremito oggi pomeriggio, lunedì 14 aprile, la chiesa di San Giovanni Battista ad Arlena di Castro, che non è riuscita a contenere tutti, per dare l'ultimo saluto al 25enne morto all'alba di domenica in un tragico incidente stradale.

Federico Regni muore a 25 anni: l'auto contro un albero, poi cappotta. Tuscania - Paese in lutto per la morte di Federico Regni: "Un angelo prima, un angelo per sempre". Tuscania piange Federico Regni: "Continuerai a essere il nostro angelo". Tuscania si ferma per Federico: "Un angelo che non doveva volare via". Tuscania – Auto contro un albero, Federico Regni perde la vita a soli 25 anni. Arlena di Castro – Domani i funerali di Federico Regni, morto a soli 25 anni. Ne parlano su altre fonti

fanpage.it riferisce: Oggi i funerali di Federico Regni, morto a 25 anni in un incidente stradale sulla Castrense - Cordoglio nel comune di Tuscania per la morte di Federico Regni, il giovane di 25 anni deceduto la mattina di domenica 13 aprile sulla Castrense, in provincia ...

Segnala msn.com: Martina Regni morta a Corinaldo, la moglie dell'ex sindaco aveva 45 anni. L'addio degli studenti: «Ciao prof, riprenditi tutto lassù» - Martina Regni è morta due giorni fa a Corinaldo in provincia di Ancona. Lascia quattro figli e il marito, l'ex sindaco del paese Matteo Principi. Aveva quarantacinque anni e insegnava lingua e ...

Lo riporta informazione.it: L' addio al principe Federico di Lussemburgo - La famiglia reale del Lussemburgo piange la prematura scomparsa del principe Federico. Figlio minore del principe Robert e di Giulia di Nassau, il giovane si è spento all'età di 22 anni… Leggi ...