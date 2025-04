Anteprima24.it - Memorial ‘Ricci’ al IV Circolo: il 25 aprile ospite il ct della nazionale italiana Quesada

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoIl 25, in occasioneXV edizione delFilomena Ricci, il ctGonzaloe la consigliera e vice presidenteFIR Antonella Gualandri saranno ospiti del IVe presenzieranno al torneo organizzato in casa riservato alla categoria Under 16. Dieci i club che hanno aderito alla manifestazione sportiva: arriveranno da Molise, Lazio, Sardegna, Campania e Calabria. Il commissario tecnicodarà il calcio di inizio al torneo.Prossime date da segnare in calendario saranno il 18 maggio con la XII edizione del Torneo Under 12 “Gaetano Varrella” durante il quale troverà spazio anche la I Edizione del Torneo Under 10 “Aldo Guerra”.Il primo giugno, infine, si terrà presso il campo di Via Compagna la IV Edizione del Torneo Under 14 “Giandomenico e Mauro Balestrieri”.