Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Vecchi cellulari con carta prepagata e pc con le funzioni di base, non esattamente il corredo tecnologico che ci si aspetterebbe per la delegazione europea in partenza per gli Springs del Fmi e Banca mondiale a Washington. E invece, secondo fonti citate dal Financial Times, peril rischio di spionaggio americano .