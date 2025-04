Allenamento Inter prosegue il lavoro verso la sfida con il Bayern Monaco Le immagini da Appiano Gentile – FOTO amp REPORT

Allenamento Inter, prosegue il lavoro verso la sfida con il Bayern Monaco! Le immagini da Appiano Gentile per la sessione odierna

Mattinata di lavoro in quel di Appiano Gentile per l'Inter di Simone Inzaghi, in vista di quella che sarà la sfida valida per i quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Ecco alcune immagini, con annesso REPORT della sessione.

Primo Allenamento della settimana ?#ForzaInter— Inter ?? (@Inter) April 14, 2025

Inizia una nuova settimana di lavoro, una settimana molto importante per l'Inter. I nerazzurri si preparano a scendere di nuovo in campo per un altro, grande appuntamento europeo: il ritorno dei quarti di finale di Champions League, in programma a San Siro contro il Bayern mercoledì 16 aprile alle ore 21:00. Nella giornata di lunedì, in vista del match contro la squadra tedesca i nerazzurri hanno svolto una sessione mattutina d'Allenamento agli ordini di Simone Inzaghi e del suo staff.

