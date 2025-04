Comunali a Triggiano Sandro Cataldo rinuncia alla candidatura in Consiglio

Sandro Cataldo non sarà candidato in Consiglio comunale a Triggiano in occasione delle prossime elezioni amministrative. A comunicare il passo indietro, a pochi giorni dall'annuncio della sua discesa in campo (nello stesso giorno in cui la Procura aveva chiesto per Cataldo il rinvio a. Baritoday.it - Comunali a Triggiano, Sandro Cataldo rinuncia alla candidatura in Consiglio Leggi su Baritoday.it Alesnon sarà candidato incomunale ain occasione delle prossime elezioni amministrative. A comunicare il passo indietro, a pochi giorni dall'annuncio della sua discesa in campo (nello stesso giorno in cui la Procura aveva chiesto peril rinvio a.

Comunali a Triggiano, Sandro Cataldo rinuncia alla candidatura in Consiglio. Il centrodestra “stoppa” la candidatura di Sandro Cataldo alle Comunali di Triggiano. Il centrodestra stoppa la candidatura dell'imputato Cataldo a Triggiano. «Inopportuna, pronti a revocare il nostro appoggio». Sandro Cataldo candidato alle comunali di Triggiano: "Decisione non condivisa dai partiti di centrodestra". Comunali 2025 a Triggiano, l'annuncio di Sandrino Cataldo: "Mi candido come consigliere nel centrodestra". La Procura chiede di processarlo, ma Sandro Cataldo torna a candidarsi. Ne parlano su altre fonti

Come scrive msn.com: Comunali 2025 a Triggiano, la presidente commissione Antimafia: “La candidatura di Cataldo è inopportuna” - “Credo che queste persone non possano essere candidate per nessun motivo, almeno fino a quando non ci sia una sentenza che l’assolva, perché il dubbio e il grigio è molto pericoloso”. La presidente de ...

Lo riporta baritoday.it: Sandro Cataldo candidato alle comunali di Triggiano: "Decisione non condivisa dai partiti di centrodestra" - Le segreterie provinciali e regionali di Fratellì d'Italia, Noi moderati e Forza Italia, hanno espresso il disaccordo per l'inserimento dell'ex leader del movimento 'Sud al Centro' in una lista a sost ...

Si apprende da rainews.it: Sandrino Cataldo indagato e candidato, il centrodestra non ci sta: "Inopportuno" - Accusato di corruzione elettorale sostiene uno degli aspiranti sindaci a Triggiano. Una nota congiunta dei partiti sconfessa la candidatura ...