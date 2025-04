Ilfattoquotidiano.it - Corbetta, scappa senza pagare il conto da 100 euro nel ristorante gestito da ragazzi con disabilità

Ha mangiato e bevuto per una spesa complessiva di circa cento. Poi si è alzato chiedendo al personale di tenergli d’occhio una borsa, ha imboccato l’uscita dicendo di dover telefonare, e si è dileguato. È quanto successo a, comune nell’hinterland milanese, al‘Din Don Dan’, localeda un gruppo diaffetti da autismo, sindrome di Down e altreche offre piatti di cucina tipica lombarda. A denunciare l’accaduto è stato il sindaco Marco Ballarini, postando un video su TikTok e diffondendo la foto del cliente ripreso dal sistema di videosorveglianza del locale.A quanto si apprende, l’uomo, dopo aver consumato la cena, avrebbe chiesto al personale di incartargli gli avanzi per poterli portare via. Nel mentre si sarebbe dunque alzato e, con la scusa della telefonata, sarebbe uscito dal, chiedendo che gli fosse controllata una borsa di un brand famoso di moda.