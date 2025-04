Si vota per il rinnovo delle Rsu Baldari Abbiamo le idee chiare sulla difesa della dignità del lavoro

delle lavoratrici e dei lavoratori dei servizi pubblici; da oggi, sino al 16 aprile al via le operazioni di voto in tutti i luoghi di lavoro.Alessandra Baldari segretaria generale Fp Cgil Calabria. Reggiotoday.it - Si vota per il rinnovo delle Rsu, Baldari: "Abbiamo le idee chiare sulla difesa della dignità del lavoro" Leggi su Reggiotoday.it Si è conclusa, anche in Calabria la campagna elettorale per l'elezione dei rappresentanti,lavoratrici e dei lavoratori dei servizi pubblici; da oggi, sino al 16 aprile al via le operazioni di voto in tutti i luoghi di.Alessandrasegretaria generale Fp Cgil Calabria.

