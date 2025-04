Controlli a tappeto tra le attività commerciali maxi sequestro di alimenti

attività in via Adriano, via Epomeo e via Giustiniano.A seguito. Napolitoday.it - Controlli a tappeto tra le attività commerciali: maxi sequestro di alimenti Leggi su Napolitoday.it Gli agenti della polizia locale di Napoli, nel fine settimana, sono stati impegnati in due operazioni di controllo del territorio insieme al personale dell’Arma dei Carabinieri e dell’ ASL NA 1. In totale sono state controllate 8in via Adriano, via Epomeo e via Giustiniano.A seguito.

Controlli a tappeto tra le attività commerciali: maxi sequestro di alimenti. Tasse, controlli a tappeto sulla Tari: 1 attività su 2 non è in regola. Controlli a tappeto in diverse attività commerciali di San Cristoforo: sequestrati 20 kg di alimenti e san.... Controlli a tappeto a Bologna: chiusure e multe a parrucchieri ed estetiste. Casabona (KR), maxi operazione della Polizia: controlli a tappeto su persone, veicoli e attività commerciali. Nel Tarantino controlli a tappeto della GdF: 7 datori di lavoro sfruttano manodopera in nero. Ne parlano su altre fonti

Si apprende da msn.com: Tasse, controlli a tappeto sulla Tari: 1 attività su 2 non è in regola - Pugno duro dell’amministrazione comunale contro chi non paga le tasse. Nel solo primo trimestre di quest’anno, il nucleo ispettivo ...

newsicilia.it riferisce: Siracusa, controlli a tappeto: scattano sanzioni per irregolarità - Siracusa, controlli a tappeto: scattano sanzioni per irregolarità. L'esito dei controlli della Polizia di Stato.

Come scrive grossetonotizie.com: Controlli a tappeto delle forze dell’ordine: identificate 332 persone, una denuncia - Controlli di Carabinieri, Polizia Municipale, Guardia di Finanza e Polizia sull'Amiata, in provincia di Grosseto.